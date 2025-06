Rainer Rothfuß scheitert bei Stellvertreter-Wahl

Berlin: (hib/SAS) Der AfD-Abgeordnete Rainer Rothfuß ist bei der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe gescheitert. Auf Rothfuss entfielen in der geheimen Wahl am Mittwochnachmittag vier der abgegebenen 14 Stimmen, zehn Mitglieder des Gremiums votierten gegen den Abgeordneten. Die AfD-Fraktion, die das Vorschlagsrecht für den stellvertretenden Vorsitz hat, verzichtete auf einen unmittelbar anschließenden zweiten Wahlgang in der Sitzung des Ausschusses. Sie kann jedoch in einer der nächsten Sitzungen erneut einen Wahlvorschlag machen. Den Vorsitz des 14-köpfigen Ausschusses führt Mechthild Heil (CDU).