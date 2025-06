Berlin: (hib/JOH) Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat am Mittwochnachmittag Johannes Schraps zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der SPD-Abgeordnete erhielt in geheimer Wahl 28 von 31 abgegebenen Stimmen. Es gab eine ungültige Stimme und zwei Enthaltungen. Die SPD-Fraktion hatte in dieser Wahlperiode das Vorschlagsrecht für die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzes in dem Gremium.

Vorsitzender des Europaausschusses ist wie schon in der vergangenen Legislaturperiode Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen). Er war bereits in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses am 21. Mai gewählt worden.