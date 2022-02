Rechenschaftsberichte von FDP und Die Linke für 2020

Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 03.02.2022 (hib 41/2022)

Berlin: (hib/STO) Als Unterrichtung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (20/325) liegen die Rechenschaftsberichte von FDP und Die Linke für das Kalenderjahr 2020 vor. Danach beliefen sich bei der FDP im Jahr 2020 die Einnahmen der Gesamtpartei auf gut 36,93 Millionen Euro und die Ausgaben auf gut 31,73 Millionen Euro, womit die Partei einen Überschuss von knapp 5,2 Millionen Euro verbuchte.

An staatlichen Mitteln erhielt die FDP im Jahr 2020 laut Vorlage gut 15,69 Millionen Euro. Spenden von natürlichen Personen bekam die Partei den Angaben zufolge in Höhe von knapp 5,02 Millionen Euro und von juristischen Personen in Höhe von fast 1,31 Millionen Euro. Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich 2020 auf gut 9,87 Millionen Euro, während sich die „Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge“ auf knapp 3,04 Millionen Euro summierten, wie aus der Unterrichtung weiter hervorgeht. Die Zahl der FDP-Mitglieder Ende 2020 wird darin mit 64.688 angegeben.

Die Linke erzielte im Jahr 2020 den Angaben zufolge bei Einnahmen der Gesamtpartei in Höhe von mehr als 33,68 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von fast 26,91 Millionen Euro einen Überschuss von knapp 6,78 Millionen Euro. Staatliche Mittel bekam die Partei danach im Jahr 2020 in Höhe von gut 14,17 Millionen Euro; zugleich verzeichnete sie Spenden von natürlichen Personen in Höhe von knapp 2,42 Millionen Euro und Spenden von juristischen Personen in Höhe von 2.450 Euro. Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich laut Vorlage auf fast 10,65 Millionen Euro und die „Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge“ auf knapp 5,46 Millionen Euro. Die Zahl der Mitglieder der Partei Ende 2020 wird mit 60.350 angegeben.