AfD fragt nach „Tarnorganisationen“ der Nachrichtendienste

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.03.2022 (hib 109/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), vom Bundesnachrichtendienst (BND) und vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) in den Jahren 2017 bis 2022 eingesetzten finanziellen Mitteln „zur Einrichtung von Tarnorganisationen“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/972). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Personen im genannten Zeitraum „vom BfV, BND und MAD für Tarnorganisationen eingesetzt“ wurden.