Sechs Parteispenden von jeweils über 50.000 Euro seit Januar

Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 01.06.2022 (hib 277/2022)

Berlin: (hib/VOM) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas informiert in einer Unterrichtung (20/2070) über sechs Parteispenden seit Jahresbeginn, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen. Dazu zählen zwei Spenden des dänischen Kulturministeriums an den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) von jeweils gut 125.000 Euro. Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Deutschland. Drei Spenden von zusammen 265.000 Euro gingen an die CDU, eine Spende über 80.000 Euro an die Deutsche Kommunistische Partei (DKP).