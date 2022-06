Linke fragt nach Rüstungsgütern aus Thüringen

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 16.06.2022 (hib 300/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die Fraktion Die Linke will in einer Kleinen Anfrage (20/2172) von der Bundesregierung wissen,wie hoch der Anteil der Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter insgesamt (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter) von in Thüringen ansässigen Antragstellern an den im Jahr 2021 bis zum aktuellen Stichtag erteilten Einzelausfuhrgenehmigungen war. Gefragt wird außerdem, in welchem Wert bis zum genannten Stichtag Kriegswaffen von in Thüringen ansässigen Unternehmen tatsächlich ausgeführt wurden.