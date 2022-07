CDU/CSU fragt nach Homeoffice von Grenzpendlern

Finanzen/Kleine Anfrage - 26.07.2022 (hib 384/2022)

Berlin: (hib/HLE) Zum Thema Homeoffice und Grenzpendler hat die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage (20/2797) gestellt. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie viele der mit Wohnsitz in Deutschland in andere Staaten pendelnden Arbeitnehmer die Homeoffice-Regelung in Anspruch genommen haben. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wie viele Personen mit Wohnsitz im angrenzenden Ausland mit inländischen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit die Homoffice-Regelung in Anspruch genommen haben. Weiterhin wird die Bundesregierung nach den Folgen durch das Auslaufen der befristeten Regelung zum Homeoffice gefragt.