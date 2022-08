Serienanfrage zu Mindestlohnkontrollen

Finanzen/Kleine Anfrage - 08.08.2022 (hib 399/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke hat eine Serie von 16 Kleinen Anfragen zu „Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns“ bundesweit beziehungsweise in den einzelnen Bundesländern vorgelegt. Von der Bundesregierung will die Fraktion jeweils Auskunft über die Kontrolltätigkeiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und über die Ergebnisse der Kontrollen in dem jeweiligen Bundesland beziehungsweise bundesweit seit 2019.

Die Drucksachen: 20/2960, 20/2961, 20/2962, 20/2963, 20/2964, 20/2965, 20/2966, 20/2967, 20/2968, 20/2969, 20/2970, 20/2971, 20/2972, 20/2973, 20/2974, 20/2975