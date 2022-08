Anzeigenkampagne des Bundesgesundheitsministeriums

Gesundheit/Kleine Anfrage - 18.08.2022 (hib 416/2022)

Berlin: (hib/STO) „,Faktenbooster'-Werbung und Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums - Kosten und Auftragnehmer in Tageszeitungen, Anzeigenblättern und sonstigen Medienformaten“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/3132). Darin schreibt die Fraktion, dass das Bundesgesundheitsministerium aktuell in vielen Gratiswochenzeitungen, Anzeigenblättern und sonstigen Medien eine Anzeigenkampagne mit dem Titel „Faktenbooster“ schalte. Wissen will sie unter anderem, in welchen Zeitungen oder sonstigen Printprodukten die Anzeige „Faktenbooster“ des Ministeriums geschaltet wurde und wie hoch die Kosten dafür waren.