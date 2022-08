Zahl von Gruppenvergewaltigungen in Deutschland erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 18.08.2022 (hib 416/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung erfahren, wie viele Fälle von Gruppenvergewaltigungen mit wie vielen Tatverdächtigen es deutschlandweit in den Jahren 2018 bis 2022 gegeben hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3131) unter anderem danach, in welchem Umfang unter den Tatverdächtigen deutsche Staatsangehörige im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung prozentual vertreten sind.