CDU/CSU: Nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 21.09.2022 (hib 466/2022)

Berlin: (hib/NKI) Zu einer nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung der dazugehörigen EU-Verordnung fordert die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung in einem Antrag (20/3487) auf. Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 22. September 2022, damit. Im Anschluss an eine gut 30-minütige Debatte soll der Antrag zur weiteren federführenden Beratung in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

In dem Dokument heißt es, bei der „Erreichung umweltpolitischer Ziele in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der ernährungspolitischen Souveränität in der Europäischen Union“ müsse „die Anwendung von Ordnungsrecht maßvoll und praxistauglich sein“. Bei Vorschriften zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln müsse Bedarfsgerechtigkeit und Effizienz im Vordergrund stehen und nicht die pauschale Reduktion. Grundsätzlich sei dafür einzutreten, die Belastung der Umwelt durch einen umfassenden Ansatz aus Innovationen in Züchtung, Pflanzenschutz, Digitalisierung und anderen Bereichen zu minimieren, zudem solle in landschaftlichen Schutzgebieten und Natura-2000-Gebieten ein generelles Verbot von Pflanzenschutzmitteln gelten.