Personalwerbung der Bundeswehr während der Pandemie

Verteidigung/Antwort - 31.10.2022 (hib 608/2022)

Berlin: (hib/AW) Pandemiebedingte Einschränkungen in den Präsenzformaten der dialogorientierten Personalwerbung der Bundeswehr werden nach Möglichkeit durch digitale Formate kompensiert. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4021) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (20/3567) mit. Auch Jugendoffiziere und Karriereberater könnten sich an Online-Angeboten von Schulen und Bildungseinrichtungen beteiligen. Die Jugendoffiziere hätten „gute Erfahrungen“ damit gemacht, pandemiebedingte Ausfälle von Veranstaltungen an Schulen durch Online-Angebote zu ersetzen.