Fragen zu Klimaschutzmaßnahmen

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 08.12.2022 (hib 729/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach der Wirkung der Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft erkundigt sich die AfD-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (20/4688) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie sich die bislang von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Klimaschutzvorhaben im Bereich Landwirtschaft - wie etwa die Änderungen in der Düngegesetzgebung - auswirken.