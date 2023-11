Zahl namentlich bekannter Hamas-Unterstützer in Deutschland

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der „Unterstützer der Terror-Organisation Hamas in Deutschland“, die der Bundesregierung namentlich bekannt sind, erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9065). Auch will sie wissen, wie viele der namentlich bekannten Unterstützer der Hamas durch Einbürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Ferner fragen die Abgeordenten unter anderem danach, welche Hinderungsgründe es derzeit gibt, ausländische Hamas-Unterstützer auszuweisen.