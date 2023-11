AfD thematisiert „Schutz der Bahninfrastruktur“

Berlin: (hib/STO) Den „Schutz der Bahninfrastruktur“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9115). Darin erkundigt sich danach, welche Maßnahmen zum Schutz der Bahntrassen seitens der Bundesregierung beabsichtigt sind. Ferner will sie wissen, ob auch die Einzäunung von Bahnstrecken oder zumindest von besonders gefährdeten Teilstrecken beabsichtigt ist. Auch fragt sie unter anderem, ob auch die Überwachung von Bahnabschnitten mittels Drohnen in Betracht gezogen wird.