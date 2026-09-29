29. September 2026 Presse
Öffentliche Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums
Zeit:
Montag, 5. Oktober 2026, 10.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Saal 4.900 (Europasaal)
Am Montag, 5. Oktober 2026 führt das Parlamentarische Kontrollgremium die jährliche öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch.
Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht: Anhörung(Interner Link)
Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de (Interner Link) und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie in der Mediathek (Interner Link) abrufbar.