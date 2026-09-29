Am Montag, 5. Oktober 2026 führt das Parlamentarische Kontrollgremium die jährliche öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch.

Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht: Anhörung(Interner Link)

Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).