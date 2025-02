Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat den verstorbenen Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler gewürdigt. In ihrem Kondolenzschreiben an die Witwe Eva Luise Köhler betont sie:

„Von 2004 bis 2010 hat Horst Köhler das höchste Amt unseres Staates ausgeübt. In seine Amtsführung flossen seine Lebenserfahrung, sein großer ökonomischer Sachverstand und seine aufrichtige Mitmenschlichkeit ein.

Von Anfang an verstand Horst Köhler sein Amt als Auftrag, ein Bundespräsident aller Deutschen zu sein und zugleich ein Präsident für alle Menschen, die hier leben. Nahbarkeit und Dialog waren ihm zentrale Anliegen. Wer mit ihm sprach, spürte, dass er es ernst damit meinte. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes dankten es ihm mit großer Zuneigung.

Das Amt des Bundespräsidenten verstand Horst Köhler auch als Chance, Ideen für Deutschlands Zukunft im 21. Jahrhundert zu entwickeln. Immer wieder setzte er Impulse, um sich der Herausforderungen anzunehmen. Ihn bewegten insbesondere die vielfältigen Veränderungen in unserer Gesellschaft, der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen sowie die vielen Gerechtigkeitsfragen in einer globalisierten Welt.

Eine positive Entwicklung der afrikanischen Länder lag ihm sehr am Herzen. Ein wichtiger Satz in seiner Antrittsrede lautete: “Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas„. Weit über seine Amtszeit als Bundespräsident hinaus hat er sich für die Zukunft dieses Kontinents unermüdlich und mit viel Leidenschaft eingesetzt. Und Horst Köhler hat immer wieder wichtige Debatten angestoßen – etwa durch seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und die globale Zusammenarbeit.

Horst Köhler hat sich national und international auf vielfältige Weise um unser Land verdient gemacht. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“