Am 28. Oktober 2025 besuchen Mitglieder des Deutschen Bundestages auf Initiative des Petitionsausschusses Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Anstoß für diesen Besuch sind drei Petitionen, die an den Deutschen Bundestag gerichtet wurden. Gegenstand der Petitionen sind Forderungen, geplante Straßenbaumaßnahmen zugunsten des Überschwemmungsschutzes rückgängig zu machen bzw. Ablaufmöglichkeiten zu schaffen.

Unter Leitung des Abgeordneten Dr. Marlon Bröhr, CDU/CSU-Fraktion, werden die Mitglieder des Deutschen Bundestages sich bei den zuständigen Fachbehörden auf Bundes- und Landesebene informieren sowie mit den Petenten und weiteren Betroffenen ins Gespräch kommen. Zudem wird die Delegation unterschiedliche Orte besuchen, um sich ein umfassendes Bild vor Ort machen zu können.

Ab circa 12:15 Uhr wird ein Pressegespräch im Rathaus Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfinden. Hierzu sind Vertreterinnen und Vertreter der Presse eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Der Petitionsausschuss wird in einer späteren Sitzung über die Petitionen beraten und dem Deutschen Bundestag eine Beschlussempfehlung vorlegen.