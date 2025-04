Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat eine Ausstellung über ehemalige politische Häftlinge in der DDR im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages eröffnet. Sie betonte zum Start der Schau mit Bildern des Fotografen André Wagenzik: „Den Blicken der 100 Augenpaare, die auf den Portraits die Besucher ansehen, kann man nicht ausweichen. Sie stehen stellvertretend für die vielen Menschen, die aus politischen Gründen von der Staatssicherheit der DDR inhaftiert wurden. Menschen, die in der DDR unter Einsatz ihrer eigenen Freiheiten für die Grundlagen unserer Demokratie gekämpft haben. Deshalb gehört diese Ausstellung hierher, in den Deutschen Bundestag, in das Herz unserer Demokratie!“

Die Bundestagspräsidentin betonte auch die Bedeutung der Aufarbeitung des Unrechts, erinnerte an die kürzliche Verbesserung der SED-Opferrenten und würdigte die wichtige Arbeit der ersten SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke.

Die Ausstellung ist vom 9. April bis zum 7. Mai 2025, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, in der Halle des Paul-Löbe-Hauses zu besichtigen. Öffentliche Führungen durch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können über ein Anmelde-Formular gebucht werden.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie hier:

https://www.bundestag.de/ausstellung-staatssicherheitsinhaftierung

Fotos der Ausstellungseröffnung können in der Bilddatenbank im Internet kostenfrei heruntergeladen werden.

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen: https://bilddatenbank.bundestag.de/site/nutzungsbedingungen.