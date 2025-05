FC Bundestag e.V. teilt mit:

Der FC Bundestag geht bei der 52. Parlamentarier-EM 2025 erneut auf Titeljagd!

Nach einem hart umkämpften dritten Platz im vergangenen Jahr im schweizerischen Bern steht die Mannschaft durch eine längere Zwangspause und der vorgezogenen Bundestagswahl vor einem Neustart. Noch 2022 konnte der FC Bundestag nach langer Durststrecke in Finnland den Titel holen, doch durch die noch nicht abgeschlossene Neuaufstellung des Teams nach der Bundestagswahl 2025 gilt er diesmal eher als Außenseiter. Über das Christi-Himmelfahrts-Wochenende wird das Team in Vaasa, Finnland, dennoch alles daransetzen, den Titel zu verteidigen und mit Kampfeswillen und Teamgeist zu überzeugen.

Dazu Mahmut Özdemir, MdB, Kapitän und Vorsitzender des FC Bundestag:

„Nach dem mäßigen dritten Platz in der Schweiz im letzten Jahr sind wir entschlossener denn je, in Vaasa unser Bestes zu geben und den Titel zurück nach Deutschland zu holen. Wir treten mit voller Motivation an, wollen als neues Team überzeugen und unsere Gegner mit einer klaren Spielphilosophie überraschen.

Als Fußball-Nationalelf des Deutschen Bundestages werden wir unser Land würdig vertreten. Dabei sind uns Zusammenhalt, Fairness und Respekt mindestens so wichtig wie unsere Platzierung im Turnier. Ich freue mich sehr darauf.“

Die deutsche Delegation reist vom 29. Mai bis 1. Juni nach Vaasa, wo sie gegen die Parlamentarier-Mannschaften aus Finnland, Österreich und Schweden antreten wird. Die Spiele finden im „Lemonsoft Stadion“ statt, das mit seinem modernen Kunstrasen den idealen Ort für einen sportlich hochwertigen Wettkampf vor bis zu 6000 Zuschauern bietet.

Hintergrund des Turniers

Seit 1971 treffen sich die Parlamentsmannschaften aus Österreich, der Schweiz und Finnland jährlich am Christi-Himmelfahrts-Wochenende zum sportlichen Wettstreit. Neben dem Wettbewerb stehen der persönliche Austausch und die freundschaftliche Verbundenheit im Fokus – Werte, die in politisch herausfordernden Zeiten besonders wichtig sind und gepflegt werden sollten.



Das Team 2025

Die Delegation wird geleitet von Kapitän Mahmut Özdemir (SPD). Zudem stehen folgende Bundestagsabgeordnete im Kader: Felix Döring, Johannes Fechner, Moritz Heuberger, Julian Joswig, Kassem Taher Saleh und Maja Wallstein. Darüber hinaus wird das Team durch ehemalige Bundestagsabgeordnete unterstützt: Christian Bartelt, Dieter Janecek, Philipp Hartewig, Peter Heidt und Bernd Reuther.



Der FC Bundestag e.V.

Der FC Bundestag spielt von März bis November regelmäßig dienstags in den Sitzungswochen des Parlaments im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Dort treten sie gegen unterschiedlichste Freizeitmannschaften an, häufig aus den Wahlkreisen der Bundestagsabgeordneten und Vereinsmitglieder.

Wichtiger als Ergebnisse und Tore sind die Freude am Spiel sowie der Aufbau und die Pflege von Kontakten jenseits des parlamentarischen Alltags. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fcbundestag.de