Eine Delegation von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der französischen Assemblée nationale treffen sich am kommenden Montag, 16. Juni 2025, zur elften Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Paris. Die Parlamentarier beider Länder diskutieren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, dem Krieg in Nahost sowie der handelspolitischen Spannungen mit den USA über eine engere Abstimmung in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Zudem wird der Deutsch-Französische Parlamentspreis 2025 ausgelobt. Zur Steigerung seiner Sichtbarkeit und Attraktivität sollen mit dem Preis nicht mehr nur wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet werden, sondern bilaterales Engagement auf allen Ebenen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Die deutsch-französische Partnerschaft wird entscheidend auch von unseren Parlamenten getragen – sie sind das Fundament und der unmittelbare Rückbezug zu den Bürgerinnen und Bürgern. Mit meiner französischen Amtskollegin bin ich mir daher einig, dass wir die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung wieder stärken wollen. Das Gremium ist ein Erfolgsmodell und ein starkes Instrument, um gemeinsame parlamentarische Initiativen voranzubringen.“

Die Sitzung der Versammlung beginnt um 11 Uhr und wird von den beiden Parlamentspräsidentinnen Julia Klöckner und Yaël Braun-Pivet eröffnet, die bereits vor zwei Wochen im Rahmen des Antrittsbesuchs der Bundestagspräsidentin in Paris zu einem Gespräch zusammengekommen sind. Im Anschluss findet die Wahl des Vorstands sowie eine allgemeine Aussprache zu dem Thema „Die Perspektiven der deutsch-französischen Zusammenarbeit“ statt. Voraussichtlich ab 14.15 Uhr werden die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche, sowie der französische Minister für Industrie und Energie, Marc Ferracci, zu Gast in der Versammlung sein. Abschließend sollen eingebrachte Vorlagen und Änderungsanträge abgestimmt sowie Berichte über die deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit in den Jahren 2023 und 2024 behandelt werden.

Das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages überträgt die Sitzung live auf www.bundestag.de.