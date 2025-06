Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages Omid Nouripour spricht am 19. und 20. Juni 2025 als Teilnehmer in Vertretung der Bundestagspräsidentin vor dem Parlamentarischen Gipfel der NATO in Brüssel. Auf Einladung des Präsidenten der belgischen Abgeordnetenkammer Peter De Roover, des Präsidenten des belgischen Senats Vincent Blondel und des Präsidenten der parlamentarischen Versammlung der NATO Marcos Perestrello kommen die Parlamentspräsidenten der NATO-Mitgliedstaaten und Gäste in der belgischen Abgeordnetenkammer zusammen. Anlass des Gipfels ist der 70. Gründungstag der Parlamentarischen Versammlung der NATO (NATO PV). Die deutsche Delegation in der NATO PV besteht aus 18 ordentlichen Mitgliedern - zwölf Mitgliedern des Bundestages und sechs des Bundesrates,

Weitere Informationen zum Parlamentarischen Gipfel der NATO finden Sie unter:

https://www.nato-pa.int/node/767980