Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Andrea Lindholz, eröffnet die Ausstellung „75 Jahre Technisches Hilfswerk“ (THW), die die Geschichte und den Einsatz der Ehrenamtlichen in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk würdigt. Andrea Lindholz hat zugleich das Amt der Vizepräsidentin der THW-Bundesvereinigung inne.



Die interaktive Ausstellung im Paul-Löbe-Haus zeigt die vielfältigen Aufgaben, Einsätze und die Entwicklung des THW. Neben einer Zeitreise durch die letzten 75 Jahre des THW erwarten Besucherinnen und Besucher Mitmachstationen und Erfahrungsberichte von Helferinnen und Helfern.



An der Veranstaltung nehmen u.a. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Christoph de Vries, Präsident der THW-Bundesvereinigung, Martin Gerster, MdB, und Sabine Lackner, Präsidentin der Bundesanstalt THW, teil.



Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie unter https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/pol_parl/75-jahre-thw-1065282



Die Ausstellung wird vom 25. Juni bis 11. Juli 2025 in der Halle des Paul-Löbe-Hauses gezeigt. Sie kann montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Anmeldung unter www.bundestag.de/parlamentarische_ausstellung.



Ab Sommer 2025 wandert die Ausstellung durch Deutschland und kann in ausgesuchten THW-Landes- und Ortsverbänden besucht werden.



Medienvertreter sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages ist eine gültige Akkreditierung notwendig (www.bundestag.de/akkreditierung).