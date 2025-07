Unter dem Titel „Menschen und Parlament – Lebendige Demokratie in Deutschland“ präsentiert der Deutsche Bundestag ab Sonntag, 6. Juli, eine abwechslungsreiche Film- und Lichtinstallation an der Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses am Spreeufer.

Der circa 40-minütige Film zeigt unvergessliche historische Momente, erzählt die wechselhafte Geschichte des Reichstagsgebäudes und zeichnet die (parlaments-)historischen Wegmarken vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die aktuelle Wahlperiode nach.

Die Vorführung beginnt mit Anbruch der Dunkelheit (derzeit ca. 22.15 Uhr) und wird zwei Mal hintereinander wiederholt. Der Zuschauerbereich befindet sich nahe dem Friedrich-Ebert-Platz am südlichen Spreeufer.

Die Großbildprojektion wird bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober jeden Abend gezeigt. Der Besuch ist kostenfrei.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bundestag.de/grossbildprojektion.