Vom 29. bis 30. Juli 2025 nimmt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auf Einladung der Präsidentin der Interparlamentarischen Union (IPU), Dr. Tulia Ackson, und IPU-Generalsekretär Martin Chungong an der Welt-Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten teil, die dieses Jahr in Genf stattfindet.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Bei der Konferenz kommen Vertreter von rund 100 Parlamenten aus der ganzen Welt zusammen. Die Prägungen, Weltanschauungen und Interessen sind unterschiedlich, was uns eint ist der Multilateralismus, sind Regeln, die Berechenbarkeit schaffen und dabei helfen, Konflikte friedlich zu lösen. Das setzt voraus, dass das Völkerrecht respektiert wird. Wenn sich das Recht des Stärkeren durchsetzt, ist der Multilateralismus am Ende – dem müssen wir entschlossen entgegentreten.“

Die Bundestagspräsidentin wird vor Ort in der Generaldebatte zum Thema „Eine Welt im Aufruhr: Parlamentarische Zusammenarbeit und Multilateralismus für Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle“ sprechen. Zudem nimmt sie an dem Panel „Die Teilhabe von Frauen und jungen Menschen im Parlament in Zeiten der Polarisierung und Not“ teil.

Am Rande der Konferenz wird die Präsidentin zu mehreren bilateralen Gesprächen mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen zusammenkommen, unter anderem mit dem britischen Parlamentspräsidenten Sir Lindsay Hoyle und einer Delegation aus der Ukraine.

Weitere Informationen zur Welt-Parlamentspräsidentenkonferenz finden Sie unter: https://www.ipu.org/event/sixth-world-conference-speakers-parliament