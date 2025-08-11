Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, den 16. August 2025 eine Bürgersprechstunde bei den „Allgäuer Festwochen“ in Kempten.



Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.



Als Ansprechpartner wird den Bürgerinnen und Bürgern der Abgeordnete Wolfgang Dahler (CDU/ CSU) voraussichtlich in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung stehen.

