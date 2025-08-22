Eine Delegation des Ausschusses für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung wird vom 24. bis 31. August 2025 nach Washington, New York und zur Teilnahme an der 25. Jahrestagung des German Academic International Network (GAIN) in Boston in die USA reisen.

Mitglieder der Delegation, die von Stephan Albani (CDU/CSU) geleitet wird, sind Joachim Ebmeyer (CDU/CSU), Professor Dr. Michael Kaufmann (AfD), Ayse Asar (Bündnis 90/Die Grünen) und Sonja Lemke (Die Linke).

Anlass der Reise ist eine Einladung des German Academic International Network (GAIN). GAIN ist eine Gemeinschaftsinitiative der großen deutschen Forschungseinrichtungen und Mittlerorganisationen (u.a. AvH, DAAD, DFG). Das Netzwerk unterstützt sowohl die Rückkehr von Wissenschaftler/innen, die sich für einen längeren oder dauerhaften Aufenthalt im US-Wissenschafts- und Forschungssystem entschieden haben, nach Deutschland als auch das Kontakthalten und deren Zusammenarbeit. Neben hochrangigen Vertretern der Bundesregierung, der Landesregierungen und der Wissenschaftsorganisationen beteiligt sich seit der 16. Wahlperiode auch der Ausschuss regelmäßig an diesen Jahrestagungen.Seitens der Veranstalter wird diese parlamentarische Begleitung stets besonders hervorgehoben und gewünscht. Im Programmablauf sind dieses Jahr erneut besondere Veranstaltungen ausschließlich mit den Mitgliedern des Ausschusses vorgesehen.

Im Rahmen der Reise sollen ferner in Washington wissenschaftspolitische Gespräche mit Parlamentariern und Vertretern von Wissenschafts- und Innovationsorganisationen geführt werden. Durch die aktuelle Politik der US-Regierung gegenüber den Elite-Universitäten der USA – z. B. Harvard – hat das Thema Wissenschaftsfreiheit eine nicht vorhergesehene Dynamik gewonnen. So gibt es mittlerweile in Deutschland mehrere Ansätze, US-Forscher/innen für das deutsche Wissenschaftssystem zu gewinnen. Für den weiteren Austausch mit den USA sollen dabei auch praktische Zusammenarbeitshemmnisse wie vor allem die Erteilung von Visa für Studierende und Wissenschaftler/innen erörtert werden.

Aber auch inhaltliche Themen der Wissenschaft wie KI, Quantencomputer und Raumfahrt sollen mit Wissenschaftler/innen und Praktikern besprochen werden. Der Aufenthalt in New York beinhaltet den Schwerpunkt AI-Startups und die aktuellen Entwicklungen zur Künstliche Intelligenz.