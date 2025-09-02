Öffentliche Anhörung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU nach 2027
Zeit:
Mittwoch, 10. September 2025
,
14.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Öffentliche Anhörung zum
Vorschlag der Europäischen Kommission über den Mehrjährigen Finanzrahmen nach 2027
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zukunft - der Mehrjährige Finanzrahmen 2028-2034
KOM(2025)570 endg.; Ratsdok.-Nr. 11690/25
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053
KOM(2025)574 endg.; Ratsdok.-Nr. 11705/25
