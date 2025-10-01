1. Oktober 2025 Presse

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses zum Regionalisierungsgesetz

Zeit: Montag, 6. Oktober 2025 , 11.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes
BT-Drucksache 21/1495

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1110038-1110038

Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.