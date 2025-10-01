1. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses zum Regionalisierungsgesetz
Zeit:
Montag, 6. Oktober 2025
,
11.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes
BT-Drucksache 21/1495
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/verkehr/sitzungen/1110038-1110038
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.