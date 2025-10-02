2. Oktober 2025 Presse

Öffentliche Anhörung des Umweltausschusses zur Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes

Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025 , 11.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
BT-Drucksache 21/1506

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1110032-1110032

Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.