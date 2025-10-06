Auf Einladung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besucht der Parlamentspräsident der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, vom 12. bis 14. Oktober Deutschland. Im Rahmen dieses Staatsbesuchs werden die beiden Parlamentspräsidenten am Sonntag, 12. Oktober 2025, in der Artillerieschule Idar-Oberstein sein. Hier werden seit Mai 2022 ukrainische Soldaten an verschiedenen Waffensystemen ausgebildet.

Medienvertreter sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung zum Termin unter pressereferat@bundestag.de ist zwingend erforderlich – Anmeldefrist ist Donnerstag, 9. Oktober, 17 Uhr.

Vor Ort ist folgender Ablauf geplant: