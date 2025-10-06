PRESSEEINLADUNG: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und der ukrainische Parlamentspräsident, Ruslan Stefantschuk, besuchen die Artillerieschule in Idar-Oberstein
Zeit:
Sonntag, 12. Oktober 2025
,
16.00 Uhr
Ort: Artillerieschule in Idar-Oberstein | Am Rilchenberg 30, 55743 Idar-Oberstein
Auf Einladung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besucht der Parlamentspräsident der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, vom 12. bis 14. Oktober Deutschland. Im Rahmen dieses Staatsbesuchs werden die beiden Parlamentspräsidenten am Sonntag, 12. Oktober 2025, in der Artillerieschule Idar-Oberstein sein. Hier werden seit Mai 2022 ukrainische Soldaten an verschiedenen Waffensystemen ausgebildet.
Medienvertreter sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung zum Termin unter pressereferat@bundestag.de ist zwingend erforderlich – Anmeldefrist ist Donnerstag, 9. Oktober, 17 Uhr.
Vor Ort ist folgender Ablauf geplant:
- 16 Uhr: Treffpunkt der akkreditierten Presse am Haupteingang der Artillerieschule – Transfer auf das Gelände durch die Bundeswehr
- 16.30 Uhr: Eintreffen der Bundestagspräsidentin und des ukrainischen Parlamentspräsidenten – Begrüßung durch den Leiter der Artillerieschule – Eintrag ins Gästebuch
- 16.45 Uhr: Darstellung der Ausbildung ukrainischer Soldaten – Vorstellung verschiedener Waffensysteme
- 17.15 Uhr: Pressestatement
- Im Anschluss: Ende des presseöffentlichen Teils – Transfer der Presse zum Haupteingang