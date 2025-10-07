7. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes
Zeit:
Montag, 13. Oktober 2025
,
12.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes
BT-Drucksache 21/1494
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a09_wirtschaft/wp21_a09_Anhoerungen/1111944-1111944
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.