Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie
Zeit:
Montag, 13. Oktober 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.600
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen
Windenergie auf See und Stromnetze
BT-Drucksache 21/1491
