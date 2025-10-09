9. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zur Lage im Gastgewerbe
Zeit:
Mittwoch, 15. Oktober 2025
,
15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4 600
Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Lage im Gastgewerbe“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1110208-1110208
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.