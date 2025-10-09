Auf Einladung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kommt der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, vom 12. bis 14. Oktober zum offiziellen Besuch nach Deutschland.

Am Montag, 13. Oktober, empfängt die Bundestagspräsidentin ihren Gast um 15.30 im Reichstagsgebäude zum Gespräch. Zum anschließenden Pressestatement laden wir alle Medienvertreter herzlich ein (Pressesplitter vorhanden).

Zudem besteht die Möglichkeit zu Auftaktbildern:

Kurz vor 15.30 Uhr: Ankunft des Parlamentspräsidenten der Ukraine am Ostportal des Reichstagsgebäudes – Begrüßung durch die Bundestagspräsidentin

Ca. 15.30 Uhr (vor Beginn des Gesprächs): Eintrag in das Gästebuch des Deutschen Bundestags, Bilder zu Beginn des Gesprächs | Reichstagsgebäude, Präsidialebene, vor und im Saal 2 N 037

Hinweis: Bereits am Sonntag, 12. Oktober, besuchen die beiden Parlamentspräsidenten die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein, wo seit Mai 2022 ukrainische Soldaten an verschiedenen Waffensystemen ausgebildet werden. Im Rahmen seines Deutschlandbesuchs wird der ukrainische Parlamentspräsident weitere hochrangige politische Gespräche führen.