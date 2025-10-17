Vom 19. bis zum 21. Oktober 2025 reist eine Delegation des EU-Auschusses des Deutschen Bundestages zu politischen Gesprächen nach Dänemark. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Schwerpunktthemen des dänischen EU-Ratsvorsitzes, der am 1. Juli 2025 begonnen hat.

Neben den aktuellen Fragen der Europapolitik stehen weitere Themen auf dem Programm, darunter Einblicke in die dänische Migrations- und Asylpolitik, die Sicherheit und Zusammenarbeit im Ostseeraum sowie bilaterale Themen wie der Stand der Arbeiten bei der Fehmarnbeltquerung.

An der Reise unter Leitung des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden Johannes Schraps (SPD) nehmen die Abgeordneten Georg Günther, Tobias Winkler (beide CDU/CSU), Peter Boehringer (AfD), Markus Töns (SPD), Chantal Kopf (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Janina Böttger (Die Linke) teil.

