27. Oktober 2025 Presse

Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Zeit: Montag, 3. November 2025 , 12.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 200

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften
BT-Drucksache 21/1926

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1117454-1117454

Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).