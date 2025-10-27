27. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz
Zeit:
Montag, 3. November 2025
,
12.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften
BT-Drucksache 21/1926
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1117454-1117454
Hinweise:
