Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Sonntag, 2. November 2025, und am Samstag, 8. November 2025, eine Bürgersprechstunde bei der „consumenta“ in Nürnberg.

Als Ansprechpartner stehen den Besuchern am Messestand des Deutschen Bundestages in Halle 4A, Stand C02, folgende Abgeordnete zur Verfügung:

2. November 2025, von 15 bis 17 Uhr

Vorsitzende des Petitionsausschusses Dr. Hülya Düber (CDU/CSU)

8. November 2025, von 11 bis 15 Uhr

Manfred Schiller (AfD)

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge von Bürgern auf und leitet diese dem Parlament zu. Dabei ist es den Mitgliedern des Petitionsausschusses wichtig, schnell und unkompliziert zu helfen.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 1. bis

9. November 2025 mit seinem Stand bei der „consumenta“ vertreten.