Zwei öffentliche Anhörungen des Rechtsausschusses zum Schuldnerberatungsdienstegesetz sowie zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts
Zeit:
Mittwoch, 5. November 2025
,
11.00 Uhr sowie 14.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600
Ab 11.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher (Schuldnerberatungsdienstegesetz – SchuBerDG)
BT-Drucksache 21/1847
Ab 14.30 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen
BT-Drucksache 21/1849
