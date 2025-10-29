Ab 11.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher (Schuldnerberatungsdienstegesetz – SchuBerDG)

BT-Drucksache 21/1847

Ab 14.30 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen

BT-Drucksache 21/1849



Weitere Informationen zu den Sitzungen finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1114020-1114020

https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1114026-1114026

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

