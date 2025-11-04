4. November 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Verteidigungsausschusses zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
10.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes
(Wehrdienst-Modernisierungsgesetz – WDModG)
BT-Drucksache 21/1853
