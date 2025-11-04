Öffentliche Anhörungen des Wirtschaftsausschusses zur Planung und Beschaffung für die Bundeswehr sowie der Vergabe öffentlicher Aufträge
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
10.00 Uhr sowie 14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700
Ab 10.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr
BT-Drucksache 21/1931
Ab 14.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge
BT-Drucksache 21/1934
