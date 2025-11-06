Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages teilt mit:

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages lädt zusammen mit der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, zu einer gemeinsamen Veranstaltung gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Anlass ist die Aufklärungs- und Aktivierungskampagne unter dem Motto „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“

Kerstin Claus betont: „Bundestagsabgeordnete können heute bei unser Fotoaktion ein klares Statement gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen setzen. Damit zeigen sie Haltung und schaffen im Rahmen unserer Kampagne ‚Nicht wegschieben!‘ Aufmerksamkeit dafür, was jede und jeder Einzelne dafür tun kann, dass Täterstrategien weder bei Kindern und Jugendlichen noch im erwachsenen Umfeld verfangen. Niemand muss Kinderschutzexperte sein, aber alle sollten wissen, wie sie Kinder besser schützen und was sie bei Vermutung und Verdacht tun können. Abgeordnete, die bei unserer Aktion mitmachen und das Foto auf ihren Social-Media-Kanälen teilen, positionieren sich nicht nur klar gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, sie tragen auch dazu bei, die vielfältigen Hilfe- und Beratungsangebote bekannter zu machen.“

Der Vorsitzende der Kinderkommission, Michael Hose, erklärt: „Als Vater und ehemaliger Schulleiter weiß ich, wie wichtig Sicherheit und Vertrauen für Kinder sind. Kinderschutz ist keine Aufgabe für andere, er ist unsere gemeinsame Verantwortung. Wer wegschaut, macht Täter stark. Wer hinschaut, schützt Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier deutlich machen: Wir schieben Verantwortung nicht weg, wir übernehmen sie.“

Zum Auftakt der Veranstaltung gegen 13 Uhr wird die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus die Veranstaltung offiziell eröffnen. Danach besteht die Möglichkeit, mit Mitgliedern der Kinderkommission und mit der UBSKM ins Gespräch zu kommen. Für den Zeitraum von 14.15 bis 14.45 Uhr hat sich die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, angekündigt.

Die Aktion geht dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt, der jährlich am 18. November stattfindet, voraus. Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter www.nicht-wegschieben.de.

