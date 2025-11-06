Öffentliche Anhörung zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025

BT-Drucksache 21/1974

b) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt, Jörn König, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Berufstätige Pendler sofort entlasten – Entfernungspauschalen für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen

BT-Drucksache 21/2363

c) Antrag der Abgeordneten Sascha Müller, Karoline Otte, Stefan Schmidt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen

BT-Drucksache 21/2558

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113288-1113288

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

