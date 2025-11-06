Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses zum Steueränderungsgesetz 2025
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025
BT-Drucksache 21/1974
b) Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Jan Wenzel Schmidt, Jörn König, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Berufstätige Pendler sofort entlasten – Entfernungspauschalen für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen
BT-Drucksache 21/2363
c) Antrag der Abgeordneten Sascha Müller, Karoline Otte, Stefan Schmidt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen
BT-Drucksache 21/2558
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113288-1113288
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.