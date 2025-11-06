Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Thema „Medizinische Versorgungszentren“
Zeit:
Mittwoch, 12. November 2025
,
16.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300
Öffentliche Anhörung zum
Antrag der Abgeordneten Dr. Armin Grau, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Medizinische Versorgungszentren reformieren
BT-Drucksache 21/1667
