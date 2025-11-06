Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses zur Kurzzeitvermietung
Zeit:
Mittwoch, 12. November 2025
,
15.15 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101
Der Ausschuss für Tourismus befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Plattformen der Ferienwohnungsökonomie und die Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung 2024/10128“.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a20_tourismus/anhoerungen/1117630-1117630
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.