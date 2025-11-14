14. November 2025 Presse
ACHTUNG: Neue Uhrzeit! BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Klöckner empfängt den italienischen Staatspräsidenten
Zeit:
Sonntag, 16. November 2025
,
11.35 Uhr – Zutritt zur Präsidialebene ab 11.25 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 037
Im Rahmen des Volkstrauertages empfängt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner den Staatspräsidenten der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, zu einem Gespräch. Der Staatspräsident ist Gedenkredner der diesjährigen Zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag.