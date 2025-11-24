Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Vorsorge, Krisenpläne und Frühwarnsysteme, Dateninfrastruktur, Risikobewertung und internationale Koordination“
Zeit:
Montag, 1. Dezember 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch:
„Vorsorge, Krisenpläne und Frühwarnsysteme, Dateninfrastruktur, Risikobewertung und internationale Koordination“
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1126086-1126086
Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/)
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.