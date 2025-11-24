Der Deutsche Bundestag erhält auch in diesem Jahr wieder besonderen Weihnachtsschmuck aus ganz Deutschland:

Donnerstag, 27. November 2025 um 10.00 Uhr

Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, vor der Abgeordnetenlobby

Der Adventskranz des „Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e.V.“ – der sogenannte Wichernkranz – wird an Vizepräsidentin Andrea Lindholz übergeben. Die Veranstaltung wird durch die Spandauer Jugendkantorei des Evangelischen Johannesstiftes musikalisch mitgestaltet.

Freitag, 28. November 2025 um 13.00 Uhr

Paul-Löbe-Haus, spreeseitige Fensterfront der Halle

Vizepräsidentin Josephine Ortleb nimmt einen Weihnachtsbaum der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. entgegen.

Mittwoch, 3. Dezember 2025 um 13.00 Uhr

Paul-Löbe-Haus, westseitige Fensterfront der Halle

Der Naturpark Barnim übergibt – stellvertretend für alle nationalen Naturlandschaften – einen Weihnachtsbaum an Vizepräsident Omid Nouripour. Bei der Übergabe wirken Schüler der „Naturpark-Schule“ Grundschule Schönow aus Bernau mit.

Montag, 15. Dezember 2025 um 13.45 Uhr

Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Vorraum 2 N 037

Der „Ring deutscher Pfadfinder*innen Verbände e.V.“ übergibt das Friedenslicht aus Bethlehem an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Montag, 15. Dezember 2025 um 16.30 Uhr

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Veranstaltungsfoyer

Ein Chanukka-Leuchter wird im Rahmen einer Feierlichkeit durch die Interessengemeinschaft Bernhard-Kreis in Anwesenheit von Vizepräsident Bodo Ramelow aufgestellt.

Dienstag, 16. Dezember 2025 um 12.45 Uhr

Paul-Löbe-Haus, Halle Ost

Vizepräsidentin Josephine Ortleb empfängt den Luciachor des Stockholmer Musikgymnasiums in Anwesenheit der Botschafterin des Königreichs Schweden, I.E. Veronika Wand-Danielsson. Der Kammerchor präsentiert schwedische und deutsche Weihnachtslieder.

Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Zum Betreten der Gebäude des Bundestages benötigen Sie eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages (www.bundestag.de/akkreditierung).

