Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch: „Beschaffung (medizinisches Material, Impfstoffe) und Versorgungssicherheit“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1128886-1128886

Hinweis:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/).

