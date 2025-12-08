8. Dezember 2025 Presse

Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission: „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“

Zeit: Montag, 15. Dezember 2025 , 14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ führt eine öffentliche Anhörung zu folgendem Thema durch: „Beschaffung (medizinisches Material, Impfstoffe) und Versorgungssicherheit“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1128886-1128886

Hinweis:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung/).

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.