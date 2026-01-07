Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zur Regelung elektronischer Beweismittel in Strafverfahren
Zeit:
Montag, 12. Januar 2026
,
15.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1544 und zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1543 über die grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union
BT-Drucksache 21/3192
